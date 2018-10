Jovem trai namorada com a sogra sensual

Britânico confessou ter tido sexo com a mãe da companheira várias vezes.

Um jovem britânico, de 24 anos, escreveu para a coluna sentimental do The Sun a pedir conselhos por estar a trair a namorada com… a mãe desta. A relação do homem com a companheira dura há seis meses mas a sogra – que apesar de ter 42 anos parece "irmã da filha" – intrometeu-se entre os dois durante uma festa de família.

"A mãe dela é divorciada e tem estado estes meses na Escócia com a outra filha que acabou de ter um bebé. A minha namorada fez uma festa surpresa e juntou toda a família em casa […] A mãe dela esteve toda a noite a lançar-me olhares sedutores e a dizer a todos como a minha namorada era sortuda em me ter", começou por explicar o jovem, que nunca é identificado.

A mulher fez de tudo para chamar a atenção do rapaz durante o encontro: "Cada vez que olhava, ela estava a olhar para mim ou a mandar-me um beijo". Quando a namorada foi dormir, o britânico e a sogra acabaram por ficar sozinhos. Começaram a beijar-se e acabaram a manter relações sexuais.

"Agora, ela manda-me mensagens todos os dias e estamos juntos cada vez que a minha namorada faz turnos até tarde no trabalho. Nenhum de nós a quer magoar mas queremos continuar a ter sexo", explica.

A conselheira sentimental afirmou que será apenas uma questão de tempo até que ambos sejam descobertos e que há poucas hipóteses para que esta relação tenha sucesso: "A mãe dela acabou de ser avó e talvez ainda se esteja a adaptar à nova fase da vida."

Como conselho, foi dito ao jovem que deve terminar a relação.