Mulher bissexual aborta depois de trair companheira com homem

Relato foi feito pela própria num espaço dedicado a 'confissões', no jornal The Sun.

12:59

Uma mulher, de 34 anos, fez um aborto depois de ter traído a companheira, com quem é casada há cerca de um ano, com um homem.

A mulher bissexual fez esta confissão ao jornal The Sun, onde explicou a história.

Enfermeira de profissão, a mulher revelou que teve relacionamentos amorosos com homens e mulheres até se casar com a atual companheira, há um ano.

No entanto, a mulher revelou que durante uma saída com amigas do trabalho, conheceu um homem muito atraente, também com 34 anos, com quem ficou sozinha no caminho para casa.



Nessa noite, o homem ter-lhe-á dito que era casado e tinha uma filha com dois anos, mas que gostava de ter uma experiência sexual com uma mulher bissexual.



Desta forma (e depois de trocarem contactos), a mulher marcou um encontro, onde se envolveram sexualmente. Nos meses seguintes, os amantes voltaram a encontrar-se diversas vezes e a mulher acabou por engravidar.

Depois disso, a enfermeira decidiu abortar, uma vez que a companheira não sabe deste caso extraconjugal.