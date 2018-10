Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quer trocar marido por mãe de colega do filho

Mulher apaixonou-se e pondera deixar tudo para viver este amor.

Uma mulher britânica está a poderar deixar o marido para poder viver um romance com a mãe de um colega do seu filho. Ambas as mulheres idades próximas e filhos de oito anos. Conheceram-se no colégio que ambos os meninos frequentam e começaram uma história de amor.



"Começámos a falar à porta da escola porque o filho dela é muito amigo do meu. Senti-me confortável ao pé dela logo de início, o que não é normal porque sou muito tímida. tornámo-nos boas amigas e passamos tempo juntas todos os dias", começa por contar a mulher, que nunca é identificada, à coluna sentimental do jornal The Sun.



Um dia, o marido foi passar o fim-de-semana fora e a mulher convidou o amigo do filho a ir dormir a sua casa. O convite foi estendido à mãe: "Bebemos e beijámo-nos enquanto os nossos filhos dormiam no andar de cima. Senti-me bem, como nunca me tinha sentido antes", acrescenta.



Agora, a britânica quer deixar o marido para viver este amor mas a companheira não quer. "Somos ambas casadas [...] e ela acha que não há necessidade de nos separarmos. Como podemos continuar", questiona.



Como conselho, foi-lhe dito que "quanto mais tempo continuar a trair, mais possibilidade tem de ser apanhada. Até por uma das crianças". "Acho que vai haver um dia em que ela termina a relação. Tenho pena de dizer isto mas provavelmente vai sair magoada. O meu conselho é que termine este affair o mais depressa possível", conclui a conselheira.