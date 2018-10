Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Promete à amante que vai deixar a mulher mas não sabe se é capaz

Britânico preocupado com o facto de a amante ter desenvolvido sentimentos por si.

Um homem escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun a pedir ajuda sobre o que deve faze após a amante o ter pressionado para deixar a mulher. O jovem mantém uma relação com a esposa há seis anos mas o facto de esta ter problemas familiares que lhe consomem tempo e uma vida profissional que não a satisfaz fizeram com que o casal se "afastasse" e a vida sexual esmorecesse.



Então, o homem, de 34 anos, começou a ter um affair com uma colega do trabalho, de 26. "Ela faz-me rir e eu já não me lembro da última vez que isso aconteceu. Fomos tomar um copo depois do trabalho e demos um beijo. Depois fomos para casa dela e fizemos sexo. Quando acordamos voltamos a fazer", conta o homem à publicação..



Apesar de ambos terem começado por concordar que apenas seria uma relação casual, sem comprometimentos, a mulher agora quer algo mais: "Uma noite ela estava mais calada e eu perguntei o que se passava. Ela disse que estava a começar a gostar realmente de mim e que queria gritar isso ao mundo".



"Disse-lhe que ia deixar a minha mulher mas não sei se consigo. Ela não fez nada para merecer isto", desabafa o britânico.



Como conselho, foi dito que "se a sua mulher esteve do seu lado no passado, agora é ela quem precisa de apoio". "Diga à sua amante que não a queria magoar mas que quer tentar salvar o seu casamento e, por isso, terminar o affair", conclui.