Descobre que mulher foi violada e que filho pode não ser dele

Vítima demorou oito anos a contar a verdade ao marido.

10:39

Um homem britânico de 38 anos revelou em exclusivo à coluna sentimental do jornal The Sun que a mulher lhe confessou ter sido violada há cerca de oito anos e que por isso não tem a certeza que este seja o pai do filho.



O casal tem três filhos, duas meninas de 12 e nove anos e um rapaz de sete. A mulher trabalha como enfermeira.



"Algum tempo depois de termos tido a nossa filha mais nova ela começou a mudar alguns comportamentos e a tornar-se numa pessoa que eu não reconhecia. Começou a beber frequentemente e a casa estava sempre um caos", começa por explicar o homem.



O caso piorou depois do nascimento do terceiro filho. O homem acabou por se mudar para casa da mãe e mais tarde os serviços sociais notificaram a esposa por deixar o filho ao abandono num jardim enquanto esta estava alcoolizada em casa.



"Retiraram-lhe os meus filhos e eu acabei por ficar a tomar conta deles. Desisti do meu trabalho e lutei muito para os conseguir sustentar a todos com a ajuda dos benefícios do estado. A minha mulher mudou-se para ir viver com outro homem. Vê os filhos apenas nas férias e começa a ficar mais estável aos poucos", continua.



Um dia, a mulher decidiu contar ao ex-marido que foi violada um dia quando estava a regressar a casa de um turno na noite no hospital há cerca de oito anos por um colega de trabalho.



"Ela nunca fez queixa. Disse-me que o nosso filho podia ser do violador. E ainda fez pior porque foi contar à nossa filha mais velha que o irmão podia ser apenas meio-irmão meses antes de me contar a mim", termina.