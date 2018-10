Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher casada faz sexo e fica obcecada com colega de trabalho

Britânica pediu ajuda à coluna sentimental de um jornal.

Uma britânica escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun para pedir ajuda sobre a sua vida pessoal. A jovem, de 28 anos, é casada e tem uma filha pequena mas mantém uma relação extraconjugal com um colega de trabalho: fez sexo com este numa noite em que estava sozinha e ficou obcecada por ele.



"Uma noite quando o meu marido e a minha filha estavam a dormir em casa da minha sogra eu e ele bebemos um copo em minha casa. Inevitavelmente beijámo-nos. [...] Depois fizemos sexo apaixonado", conta a mulher, que nunca é identificada.



Além do problema pessoal criado, a britânica diz que o ambiente no trabalho também ficou "pesado". "Tenho de lidar com o facto de o ver no emprego e fingir que não se passa nada. Para ele é ainda mais complicado porque odeia que eu seja casada", revela ainda.



Os dois têm mantido encontros regularmente.



Como conselho, foi-lhe dito que, mesmo sendo uma relação escondida, esta já está a prejudicar o casamento da mulher. "Este affair pode acontecer facilmente mas podes resistir-lhe. E deves, se não queres que a tua filha tenha o coração partido pelos pais se separarem. [...] Diz ao teu amante o que a tua consciência te aconselha em relação ao teu casamento".



A conselheira sentimental disse ainda que a jovem devia tentar mudar de departamento para evitar cruzar-se constantemente com o homem.