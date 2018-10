Professora condenada por fazer sexo com aluno depois de lhe pagar bebidas

Sarah Lewis, de 29 anos, foi condenada depois de admitir atos com aluno menor.

Uma professora foi acusada de fazer sexo com um aluno depois de lhe ter comprado bebidas alcoólicas, no Utah, nos Estados Unidos da América.

Sarah Lewis, de 29 anos, foi condenada pelo Tribunal de Utah a cinco anos de prisão, após ter admitido fazer sexo com um aluno de 17 anos. O jovem terá dito às autoridades que teve relações sexuais com a professora depois desta lhe ter oferecido vodka e cerveja, segundo avança o Metro.

Lewis terá confessado que o episódio terá acontecido de forma isolada. O jovem terá trocado mensagens com o professora através do Snapchat, onde a docente lhe terá enviado uma fotografia a beber, com a legenda "vamos festejar".

A professora de Dança e Estudos Sociais na Landamark High School, em Utah, enfrentou duas acusações por violação, uma de adulteração de testemunhas e ainda sete acusações por oferecer bebidas alcoólicas a menores.



Para além da pena a que está sujeita, este episódio levou a que Sarah entrasse para a lista de registo por crime sexual, sendo que teve também a pena acessória de proibição de contacto com antigos alunos. O caso remonta a junho de 2017.

Lewis voltará aos tribunais a 22 de outubro pelas acusações de posse de metanfetamina, onde poderá enfrentar mais 12 meses de prisão.