Esfaqueia namorado por este se recusar a fazer sexo

Katherine atacou o companheiro na cara.

Katherine Tavarez, de 27 anos, esfaqueou o companheiro na cara por este se ter recusado a fazer sexo com ela. O caso aconteceu em Vero Beach, no estado norte-americano da Flórida.



A vítima terá sido atacada por diversas vezes, tendo ficado com a face coberta de cortes e sangue. Tavarez terá usado uma faca de cozinha para ferir o companheiro, avança o jornal The Sun.



As autoridades foram chamadas à casa onde tudo aconteceu e encontraram Katherine embriagada, tendo inclusivamente falado com a polícia com sangue "mas mãos e na roupa".



Foi detida e vai ser presente a tribunal no próximo mês.



A vítima, cuja identidade não foi revelada, foi para o hospital.