Jovem condenada a 14 anos de prisão por orquestrar a morte do ex-namorado

Britânica filmou a vítima a agonizar e publicou vídeo a dizer "isto é o que acontece quando te metes comigo".

Fatima Khnan, uma britânica de 21 anos foi esta sexta-feira condenada por um tribunal de Londres a uma pena de 14 anos de prisão por orquestrar a morte do ex-namorado. Na altura do crime - em dezembro do ano passado - a jovem filmou Khalid Safi, com 18 anos, em agonia depois de ser esfaqueado. Publicou nas redes sociais o vídeo em que aparece a dizer "isto é o que acontece a quem se mete comigo".O crime aconteceu quando Fatima pediu a Raza Khan, de 19 anos, um seu pretendente, que atacasse Khalid à saída de um café de Londres. E foi ao local para garantir que o ex-namorado não saísse dali equanto o ataque não aocntecesse, conta o Daily Mail.A jovem deu-se como não culpada da morte de Khalid, um refugiado afegão que vivia em Inglaterra à 5 anos. Justitficou ter filmado a vítima como vingança por este lhe ter batido no passado.O juiz não aceitou esta versão e condenou Fatima por homicídio. O executor do crime, Raza Khan, está fugido desde a altura do crime e é procurado pela polícia britânica.