Empresário russo encontrado morto em Londres

A polícia britânica está a a investigar a morte de um antigo empresário russo, encontrado morto na sua casa em Londres.Neste caso a vítima é Nikolai Glushkov, antigo vice-diretor da companhia aérea Aeroflot, que vivia exilado na capital britânica há vários anos.Glushkov, de 68 anos, era igualmente amigo de Boris Berezovsky, antigo aliado de Putin, que também foi encontrado morto em 2013.A morte de Berezovsky foi, na altura, considerada um suicídio, mas o amigo, agora também falecido, sempre defendeu que se tratou de um homicídio encapotado.A investigação surge após um ex-espião russo e a sua filha terem sido envenenados no Reino Unido, num incidente que levou já a primeira-ministra Theresa May a acusar a Rússia de tentativa de homicídio.No entanto, e para já, a polícia descarta a ligação entre a morte do ex-espião e do antigo empresário, mas as investigações vão continuar nos próximos dias.

Em atualização