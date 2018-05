Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata rival à facada após receber imagens de sexo explícito

Sarah instigou o ex-namorado ciumento a matar o atual companheiro.

12:31

Sarah Bramley está a ser acusada de ter instigado o ex-namorado a matar o atual companheiro, tendo-lhe inclusivamente enviado imagens a fazer sexo oral ao homem.



De acordo com o juiz encarregue do caso, o facto de Bramley ter enviado imagens de sexo explícito com o atual namorado foi "a gota de água" que fez David Saunders cometer o crime, avança a imprensa britânica.



"Estou a caminho. Vou espancá-lo. Vais ver-me zangado. Mantém-o aí", escreveu o atacante em mensagens enviadas a Sarah momentos antes do ataque.



O crime foi cometido com uma faca de cozinha e foi perpetrado à saída de casa de Sarah no ano passado. Saunders terá seguido Michael Lawson durante algum tempo antes de decidir por termo à vida do rival.



A jovem britânica fugiu para a Austrália após tudo acontecer mas foi questionada pelas autoridades tendo regressado ao Reino Unido no mês passado.



Sarah, de 29 anos, vai ser levada a tribunal no próximo mês enquanto David Saunders, o 'ex' que cometeu o crime, foi condenado a 22 anos e meio de pena de prisão efetiva.