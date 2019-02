Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal em choque filmado no momento em que se apercebe que perdeu cruzeiro

Marido e a mulher chegaram 45 minutos depois da hora de embarque.

08:20

Um casal foi filmado no momento exato em que se apercebe que perdeu um cruzeiro nas Caraíbas, o destino era Miami. O marido e a mulher só apareceram 45 minutos depois da hora de embarque, segundo o jornal The Sun.



As imagens mostram os dois a acenar para que o navio parasse mas, como era óbvio, já foram tarde. Os trabalhadores da doca começaram a tirar a ponte para a entrada do barco e a fechar as portas do mesmo. O casal chegou cinco minutos depois de terem terminado esses trabalhos, com vários sacos de compras nas mãos.



Ainda tentaram chamar a atenção das pessoas na doca e no navio, mas já nada havia a fazer. Das "varandas" do cruzeiro, vários turistas e tripulantes assistiram aos pedidos de ajuda do casal.