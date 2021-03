Casal perde casa e animais de estimação no dia do casamento

Joshua e Sarah se iriam casar, em New South Wales, Austrália, uma enorme cheia destruiu a habitação do casal. Os animais de estimação não conseguiram escapar da tragédia e acabaram por morrer.Lyle Edge, irmão de Joshua, criou uma ação de solidariedade para ajudar os noivos e já conseguiu amealhar mais de 38 mil dólares (32 mil euros).Entretanto, as autoridades já emitiram novo alerta para "grandes inundações" e pediu a evacuação a todos os residentes da região.