Certidão de jogador gabonês declara que atleta nasceu quatro anos... após a morte da mãe

O médio gabonês Guélor Kanga, do Estrela Vermelha, está a ser acusado pela Federação Congolesa de Futebol de ter falsificado a sua certidão de nascimento.Segundo o documento, Kanga nasceu em 1 de setembro de 1990 em Oyem, no Gabão, mas a entidade máxima do futebol congolês alega que, na verdade, o nascimento ocorreu em 5 de outubro de 1986 e… em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. A acusação argumenta também que a mãe de Kanga faleceu em 1986 e que, por isso, o jogador nunca poderia ter nascido quatro anos depois. Os congoleses defendem ainda que o nome verdadeiro de Guélor Kanga é Kiaku Kiaku Kingana.Se a ‘fraude’ vier a ser comprovada, a Federação Gabonesa de Futebol poderá ser condenada por falsificação de documentos e incumprimento dos regulamentos da FIFA no que respeita à naturalização de jogadores. Em termos desportivos, a seleção do Gabão pode mesmo ser impedida de participar na próxima edição da CAN em 2022.