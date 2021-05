Cientistas holandeses treinaram abelhas para identificar amostras infetadas com Covid-19, técnica pioneira que reduz os tempos de espera das análises a poucos segundos. Para treinar as abelhas os cientistas condicionaram-nas, oferecendo água com açúcar depois de lhes apresentar amostras infetadas e não as premiando quando a amostra estava limpa. Passado pouco tempo, as abelhas passaram a esticar as ‘línguas’ logo que sentiam o cheiro da infeção.