Aurewen, de dois anos, foi filmada pela mãe descontraidamente a comer um pimento bem picante.



Ao início, Aurewen parece estar a gostar de experiência, até que o ardor do picante começa a fazer efeito e, numa reação hilariante, a criança norte-americana fica atónica, como que a pensar no que acabou de fazer e retira o resto do pimento da boca.