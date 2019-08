Criança de oito anos rouba o carro dos pais e conduz a 140 km/h em autoestrada

Uma criança de 8 anos roubou o caso aos pais durante a madrugada desta quarta-feira e conduziu até uma autoestrada, onde acelerou até aos 140 km/hora. O caso insólito aconteceu em Soest, na Alemanha.



De acordo com a BBC, o menino levou o carro até à A44, onde foi encontrado pela mãe. Seguia em direção à cidade de Dortmund.





O alerta foi dado às autoridades pela mãe da criança, cerca das 00h25 (23h25 em Portugal Continental). Uma hora mais tarde, a mãe do menino voltou a ligar para a polícia, a informar de que já tinha encontrado o filho.O menino só parou o carro depois de se sentir mal. Ligou os quatro piscas e meteu o triângulo atrás da viatura.O carro roubado pela criança trata-se de um Volkswagen Golf automático. Às autoridades, o menino explicou que "apenas queria conduzir um bocado".A BBC dá ainda conta de que esta não foi a primeira vez que o menino conduziu. No entanto, quando a situação ocorreu noutras alturas, a criança estava com os pais e fê-lo em propriedade privada.As autoridades indicaram que este incidente não causou feridos nem danos materiais.