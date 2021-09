Criança sem supervisão dos pais obriga avião a aterrar de emergência ao tentar abrir porta

Um voo da companhia indonésia Citilink, que fazia a ligação entre Jacarta e Batam, foi obrigado a desviar a rota e a aterrar de emergência após uma criança tentar abrir uma das portas de emergência da aeronave.

De acordo com o Daily Star, o avião acabou por fazer uma aterragem não programada no aeroporto Palembang’s Sultan Mahmud Badaruddin II. Os pais do menor que causou o aparato estavam naquele voo e, após um momento de distração, terão permitido que a criança se aproximasse da porta de emergência, tentando forçar a sua abertura. Felizmente, segundo a companhia, não conseguiu.

"Procurámos logo explicações junto dos pais da criança em questão. Estes passageiros tiveram que prestar declarações às autoridades", adianta um porta-voz da companhia, adiantando que, até ao minuto, os pais da criança não foram sujeitos a qualquer sanção, mas que as autoridades estão a investigar o incidente.