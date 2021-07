Cunhada rouba prendas do “chá do bebé” e família fica dividida

Uma mulher foi apanhada em flagrante a roubar as prendas do chá do bebé da mulher do irmão e a criticar os objetos por serem "baratos".

A confissão da mãe foi feita numa coluna sentimental da rede social Reddit e, ao jornal britânico Mirror, a mãe explicou a situação: "a minha cunhada apareceu de mãos vazias e criticou a festa do chá de bebé. Disse que se fosse dela, seria glamorosa. Ela perguntou à minha irmã quanto a festa custou e disse que o vestido que ela usava provavelmente custava mais".





A vítima confessou que vem de uma família com poucas posses e que o marido é rico. A cunhada aproveitou esse fosso entre o casal para semear a discórdia. "Não tenho vergonha de dizer isto e tenho uma ótima família que não substituiria por todo o dinheiro do mundo", afirma.

Numa primeira instância, quando confrontada com o roubo, a mulher negou ter furtado as prendas. No entanto, a mãe disse que tinha as filmagens do ato e mostrou-as à família. A sogra defendeu a cunhada e os restantes não se meteram na situação.

Dias mais tarde, a mãe recebeu as prendas de volta.