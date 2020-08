Deita-se em cima de Vénus com 200 anos para tirar foto em museu e parte estátua

Um turista austríaco, com cerca de 50 anos, era procurado pela polícia italiana depois de ter danificado uma estátua no museu Gypsotheca Antonio Canova, em Possagno, Itália. O homem foi filmado pelas câmaras de videovigilância a deitar-se em cima da estátua ‘Paolina Borghese Bonaparte como Venus Victrix’ para tirar uma fotografia e deixou os dedos dos pés da obra de arte destruídos.

O incidente foi registado no passado dia xx de junho. As imagens de videovigilância mostram que o turista se equilibrouna base da estátua, antes de se atirar para cima da Vénus da autoria de Antonio Canova, com mais de 200 anos. Depoid ede tirar a fotografia, o homem percebe que partiu os dedos, mexe nos destroços e vai-se embora.

As autoridades italiana conseguiram agora identificar o homem, devido às medidas decretadas no país no âmbito da pandemia do novo coronavírus. Uma vez que, nos museus, é feito registo de todos os visitantes para controlo de possíveis focos de infeção, o espaço tinha os dados do turista em questão, pelo que foi fácil chegar ao culpado.

Segundo a polícia italiana, o homem já foi contactado e admitiu "a proeza estúpida" que resultou na estátua de mármore danificada. As autoridades não adiantam, para já, se o turista em questão vai ser formalmente acusado de algum crime ou se terá apenas que pagar o restauro da obra de arte danificada.