Descobre que não tem vagina aos 18 anos

Mulher também não tem útero nem colo do útero.

12:25

Rebekah Knight descobriu a ausência dos órgãos reprodutores numa consulta de ginecologia, aos 18 anos. Natural da Irlanda, a jovem tinha uma grande preocupação pela ausência de ciclo menstrual, o que levou à descoberta da anomalia.

A rapariga, atualmente com 25 anos, pensou que estava "apenas atrasada em relação às amigas" que já tinham a menstruação.

No entanto, Debbie, mãe de Rebekah, decidiu levar a filha a uma consulta de ginecologia e uma ressonância magnética revelou que a jovem sofria da síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser.

A anomalia congénita do aparelho reprodutor feminino afeta uma em cada cinco mil mulheres em todo o mundo e carateriza-se pela ausência do útero, do canal vaginal e do colo do útero.

Embora o canal vaginal possa ser corrigido através de cirurgia, tal como aconteceu com Rebekah, as mulheres diagnosticadas com esta anomalia, não podem engravidar.

A única forma de serem mães é através de barrigas de aluguer.

"Como podem imaginar, fiquei bastante destroçada e chocada. Não acreditava que isto esta a acontecer comigo. Fiquei especialmente triste por não ser capaz de carregar os meus próprios filhos. Não há palavras para descrever a tristeza", revelou a jovem em entrevista ao jornal Metro.

Após a cirurgia, Rebekah escreveu o livro "The Girl with no…" ("A rapariga sem…", em português) para "ajudar outras mulheres que estejam a enfrentar a mesma doença, mas em geral para que todos tenham conhecimento da existência desta anomalia, revelou a mulher que espera conhecer um "amor capaz de aceitar a sua condição".