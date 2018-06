Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desfile de ‘fantasmas’ na Arábia Saudita

Modelos substituídas por drones.

Apesar da recente abertura que permitiu que as mulheres pudessem assistir a espetáculos desportivos e em breve possam conduzir viaturas, ainda há assuntos tabu na conservadora Arábia Saudita.



É o caso da moda, por exemplo.



Num desfile recente, as modelos foram substituídas por drones para preservar as leis da modéstia em pleno período do Ramadão.



Mais parecia um desfile de... fantasmas.