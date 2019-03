Designer de lingerie diz que faz sempre sexo no primeiro encontro

No último encontro, a relação sexual começou às 18h00 e só terminou às 04h00.

Uma designer de lingerie britânica faz sempre sexo nos primeiros encontros. Para Elysia Downings, de 28 anos, ir para a cama com um homem que acabou de conhecer é uma forma de não desperdiçar tempo.

Em declarações ao jornal The Sun, Elysia diz que não vê nada de errado em ter sexo no primeiro encontro. Na verdade, a designer diz que "há benefícios".

Para a jovem, quando um homem está interessado em fazer sexo, independentemente de ser no primeiro encontro ou não, ele vai acabar por se afastar depois. Elysia acredita que "ao fazer sexo no primeiro encontro, posso descobrir como é que vai acabar esse relacionamento. Isso ajuda a garantir que não estamos a perder tempo".

Elysia arranja os parceiros para os encontros nas redes sociais. "Quando os acho atraentes organizo um encontro" conta. Antes de sair com o parceiro, a jovem tenta perceber se existe alguma ligação entre os dois para, no dia do encontro, existir "faísca, energia e química".

A empresária sabe sempre que vai acabar na cama. Então diz que mostra estar interessada através da linguagem corporal, sem dizer ter que dizer diretamente "vamos para a cama".

O formato dos encontros é formatado. Primeiro bebem umas bebidas e depois o sexo acontece. "Já tive experiências muito más e muito boas" conta Elysia. "A minha pior experiência foi com um homem que tinha alergia a amendoim. Eu não sabia e fiz-lhe sexo oral depois de comer um amendoim", relata a jovem britânica. O homem ficou com comichão e inchaço nos órgãos genitais.

Para a jovem "há momentos embaraçosos, mas no fim é tudo mais normal do que se pensa". Elysia diz que a técnica para se conseguir soltar e para se divertir é estar relaxada. "A fantasia torna-se realidade e é tudo melhor", diz.

Dos homens com quem já dormir, confessa que o número de experiências sexuais negativas é superior às positivas. Mas diz que há momentos bons e "se o é sexo é muito bom, faço mais do que uma vez na mesma noite".

Ao The Sun, Elysia conta que "com o último homem com quem tive sexo, ficámos acordados a noite toda. Fui ter com ele às 18h00 e só formos dormir às 04h00. Não foi seguido, vimos televisão pelo meio".