Elefante bebé deliciado ao tomar o primeiro banho

Os tratadores do Fah Sai, um elefante bebé, ficaram deliciados ao assistir ao primeiro banho do pequenote, na Tailândia.Numa fase inicial a cria mostrou-se tímida, mas rapidamente ganhou confiança e começou a chapinar na água com a pata e com a tromba.Depois disso, foi um segundo até se deitar e rebolar dentro do recipiente cheio de água. vídeo já se tornou viral na Internet e está a fazer as delícias dos utilizadores que já compararam o momento àquele em que a personagem Dumbo, o "elefante voador", toma banho nos bastidores do circo onde vive, no filme de animação da Disney.