Elefante com comichão assusta turistas

Um elefante decidiu inspecionar de perto um grupo de turistas que fazia um safari no Parque Nacional Krueger, na África do Sul.Para espanto dos turistas, o paquiderme encostou-se ao carro e... começou a coçar o traseiro.Assustadas mas ao mesmo tempo divertidas, as pessoas que estavam no veículo ficaram em silêncio para não irritar o animal.