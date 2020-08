O empresário Elon Musk revelou que implantou um microchip, do tamanho de uma moeda, no cérebro de um porco.O dispositivo chamado ‘The Link’ pode transmitir a atividade neurológica do animal e Musk afirma que o microchip pode vir a permitir que pessoas com problemas neurológicos possam controlar telefones ou computadores com a mente.Os dispositivos podem ainda vir a ser usados para ajudar a curar doenças, como a de Parkinson.