Fato banho da Gucci que não pode ir à piscina custa 322 euros e esgotou

Modelo é um sucesso de vendas, mas está a provocar uma onda de comentários negativos.

13:40

O mais recente modelo da Gucci é um fato de banho que custa 322 euros. O modelo esgotou rapidamente, apesar de não poder entrar na piscina. A peça é feita de lycra, nylon e elastano e a marca de luxo recomenda que não entre em contacto com o cloro.

Muitos internautas estão perplexos e revoltados com o sucesso da marca numa peça que não pode servir a sua principal função.

Em sites de venda online, o fato de banho é vendido a um preço bastante elevado e com a recomendação que deve ser usado apenas como um top, evitando os mergulhos na piscina. "Devido à natureza deste tecido em particular, este fato de banho não deve entrar em contacto com o cloro", alerta o site da própria Gucci.