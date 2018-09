Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Velejador resgatado ao largo da Austrália após três dias à deriva

Veleiro Thuriya, de Abhilash Tomy, ficou danificado na sexta-feira durante uma tempestade a cerca de 1.900 milhas náuticas de Perth.

10:51

O 'skipper' indiano Abhilash Tomy foi esta segunda-feira resgatado do veleiro onde estava imobilizado e ferido desde sexta-feira, e no qual participava na volta ao mundo em solitário Golden Globe Race.



"Tomy foi resgatado são e salvo", indica uma mensagem publicada pela marinha indiana no Twitter, pouco depois de o velejador ter sido recolhido numa operação que envolveu também a marinha australiana.



O veleiro Thuriya, de Abhilash Tomy, ficou danificado na sexta-feira durante uma tempestade a cerca de 1.900 milhas náuticas de Perth.



Abhilash Tomy enviou uma mensagem por satélite à organização da prova, referindo que se encontrava ferido, sem conseguir comer ou beber e com dificuldades em chegar ao 'kit' de sobrevivência.



A edição 2018 da Golden Globe Race começou em 01 de julho em França e deverá durar entre oito a 10 meses.



Os veleiros podem apenas recorrer à tecnologia disponível na regata original, por Robin Knox-Johnston, em 1968-69.