Festa interrompida por alerta de “tiros e gritos”

Meninos estavam a brincar com pistolas de plástico.

03:30

A polícia de Norfolk, no Reino Unido, foi chamada a investigar "tiros de metralhadora e gritos" numa moradia.



Ao chegarem ao local, os agentes depararam com uma festa de aniversário de um menino de 8 anos, que se divertia com os amigos numa ‘guerra’ de pistolas de plástico.