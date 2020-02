Um jogador de uma liga de futebol amador francesa foi suspenso por cinco anos depois de morder um dos seus adversários... no pénis.Os confrontos ocorreram já depois de um jogo, no parque estacionamento do estádio, e a vítima teve de ser transportada ao hospital, acabando por ter que levar dez pontos e ficar de baixa quatro dias.As duas equipas foram ainda punidas com uma multa de 200 euros por não cumprirem as normas de segurança.