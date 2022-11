Gata mais velha do mundo vai fazer 27 anos

Flossie recebeu esta quinta-feira o título de gata mais velha do mundo pelo Guinness World Records. O animal de estimação tem 26 anos e 330 dias (o equivalente a 120 anos num humano) e vive no Reino Unido. Flossie já foi gata de rua, morou em diversas casas e, inclusive, viu duas donas partir. A cerca de um mês de completar 27 anos, embora surda e praticamente cega, a gata está estável de saúde e, segundo a dona, é muito afetuosa, brincalhona e especial.

"Soube desde o início que a Flossie era uma gata especial, mas nunca pensei que iria partilhar a minha casa com uma detentora de um recorde mundial", revelou Vicky Green à CNN Internacional.

Green adotou Flossie em agosto deste ano. A gata estava entregue a organização britânica Cats Protection, uma instituição de caridade para o bem-estar dos felinos.

Antes de ter um lar, na década de 90, Flossie era uma gata vadia que vivia perto do Hospital de Merseyside, no nordeste de Inglaterra. Teve três donos, antes de ser adotada por Green. As duas primeiras donas morreram. A primeira esteve com Flossie durante dez anos e a segunda cerca de 14. O terceiro dono entregou Flossie à Cats Prottection após cuidar da gata por três anos.

Flossie está há quatro meses na companhia de Vicky Greene.

De acordo com aquela cadeia internacional de TV, a associação de caridade constata uma tendência para gatos mais idosos não serem adotados e passarem os últimos dias em abrigos. "A maioria das pessoas prefere adotar um gato muito mais novo", diz Naomi Rosling, a coordenadora da Cats Protection.

Vicky explicou à estação norte-americana que "sempre quis proporcionar uma vida confortável a gatos idosos na reta final da vida". Com a projeção mediática de Flossie, a atual dona espera encorajar outros amantes de gatos a adotarem felinos com mais idade.

Apesar de a idade de Flossie surpreender o mundo, o gato mais velho que alguma vez existiu chegou aos 38 anos e 3 dias. Chamava-se Crème Puff e morreu em 2005.