Gato persistente testa paciência de monge na Tailândia

Uma imagem engraçada, num templo da Tailândia, mostra um gato a tentar pedir festas e atenção a um monge budista durante uma cerimónia religiosa.



Imperturbável, o monge afasta delicadamente o felino, mas este insiste e tenta de todas as formas saltar para o colo do homem, que consegue não perder a concentração no meio de tanta fofura.