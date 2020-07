Governo do Canadá aconselha cidadãos a fazer sexo... através de buracos na parede

O BC Center for Disease Control, no Canadá, aconselhou os casais a adotar algumas medidas de prevenção, durante o sexo, para diminuir o contágio da Covid-19.

Entre muitos outros conselhos, o uso de orifícios na parede é o mais viral, que será um buraco feito numa parede para que o casal possa estar em duas salas distintas durante a relação e manter o distanciamento físico exigido. No site do centro pode ler-se "use barreiras, como paredes (por exemplo, orifícios), que permitem o contacto sexual, mas impedem o contacto direto com o rosto".

A nova ideia surgiu pelo BC Center for Disease Control do Canadá para, ainda que impossível o distanciamento físico, possa haver uma diminuição do contacto físico pois consideram que "o sexo pode ser muito importante para o bem-estar mental, social e físico. As pessoas podem, querem e devem continuar a fazer sexo durante a pandemia do COVID-19".



As autoridades de saúde do Canadá não ficaram por aqui. Aconselharam que os intervenientes deviam ainda considerar uso de máscara durante o sexo, evitar a troca de beijos e saliva, ser criativos e escolher posições sexuais que limitam o contacto cara a cara. Segundo o centro canadiano o uso de preservativo, lubrificantes e barreiras dentárias são fundamentais para reduzir o risco de contágio através de fluidos, durante o sexo.