Guarda-redes "mexe" no telemóvel durante jogo

Momento foi captado e partilhado nas redes sociais.

13.05.18

Santos, goleiro do Atletico Paranaense, com o celular no meio do jogo de hoje. pic.twitter.com/wIO0M8e3Dp — Goleirada (@goleirada) 13 de maio de 2018

Santos, o guarda-redes do Atlético Paranaense, é o protagonista de um momento insólito que está a invadir as redes sociais. O atleta foi apanhado a "mexer" no telemóvel durante uma partida, que a equipa brasileira acabou por perder por 2-1.Foi durante o jogo frente ao Atlético Mineiro que Santos abandonou a baliza à sua guarda e foi buscar o telemóvel. As imagens foram captadas pelos adeptos que assistiam no estádio e amplamente partilhadas.