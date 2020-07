Hambúrguer ‘viaja’ 400 quilómetros para atender desejo de grávida

Os sistemas de delivery (entrega de comida ao domicílio) em vários restaurantes são cada vez mais populares, especialmente em tempos da pandemia do novo coronavírus, e permitem-nos matar as saudades daqueles pratos que adoramos sem ter que sair de casa. Acontece que a distância da entrega é sempre uma limitação... Menos para uma grávida brasileira, que recebeu em casa um hambúrguer que ‘viajou’ 400 quilómetros até ela.

Bianca Piccinini, grávida de oito meses, sentiu um desejo incontrolável de voltar a comer o hambúrguer do seu restaurante preferido. Acontece que o estabelecimento fica em Goiânia, onde vivia Bianca antes de se mudar para Barra do Garças, a mais de 400 quilómetros de distância.

"Eu sigo eles no Instagram e eles postaram uma foto que me deu água na boca, fiquei morrendo de desejo de comer um hambúrguer deles", conta Bianca à Globo.

A mulher marcou uma amiga na publicação e brincou com o seu próprio desejo, pedindo à amiga para que recebesse a encomenda do hambúrguer e a enviasse pelo correio. A amiga gostou da ideia e, inicialmente, pensou alugar um autocarro para levar o hambúrguer a Bianca.

Acontece que os donos do restaurante adoraram a história de Bianca, quando a amiga da mulher grávida lhes revelou o pedido insólito, e resolveram fazer-se à estrada.

Bianca foi acordada no dia seguinte por uma equipa do restaurante (4 pessoas), que viajou 400 quilómetros com kits para fazer quantos hambúrgueres Bianca quisesse. A futura mamã ficou profundamente emocionada com o gesto.

"Ontem passei o dia pensando em como existem anjos em nossas vidas. Como ainda existem pessoas incríveis nesse mundo. Não é apenas um sanduíche ou um desejo de grávida, é todo o contexto. É o esforço e dedicação que todos vocês tiveram em realizar esse pedido. É o carinho e cuidado que todo mundo teve por mim e que é tão raro de se ver hoje em dia. Eu nunca vou conseguir agradecer por isso", escreveu nas redes sociais.

Segundo Bianca, os donos do restaurante fizeram tudo em segredo e nem a amiga da brasileira sabia da surpresa preparada. "Ela entrou em contato, falou com eles e no outro dia cedo eles mandaram foto da cidade e perguntaram qual o meu endereço", conta.