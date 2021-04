Um turco com medo das alturas resolveu o problema de forma original. Fikret Eren é professor de violino e foi convencido pelo amigo Semith Er, profissional do parapente, a dar uma voltinha nas alturas. Percebendo o nervosismo do amigo, Semith sugeriu-lhe distrair-se com alguma coisa. Vai daí, o violinista levou consigo o violino e deu música ao medo.