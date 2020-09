Homem cria pista de corridas no pátio e faz furor entre as crianças

Dave Phoxe, de Salt Lake City, no estado norte-americano do Utah, decidiu desenhar, com giz, uma pista de corrida à entrada da sua garagem depois de as câmaras de vigilância terem captado imagens de uma criança a divertir-se com a sua bicicleta no mesmo sítio.Não esperava é que a pista virasse uma atração local, fazendo as delícias de miúdos e graúdos da vizinhança.