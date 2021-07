Há quem diga que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas em matéria de sorte há quem desafie essa lógica.Que o diga o americano Stephen Toto, que acaba de ganhar o primeiro prémio da lotaria do Massachusetts, no valor de um milhão de dólares (850 mil €), pela segunda vez em quatro anos.Stephen nem estava a pensar tentar a sorte, mas ao passar por uma loja de conveniência não resistiu a comprar um bilhete, o qual acabou por ser premiado.