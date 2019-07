Homem mata à dentada a cobra que o mordeu

Este domingo, um homem revoltou-se contra a cobra que lhe deu uma dentada: em troca, mordeu o animal, despedaçando-o. O relato foi dado à agência noticiosa Reuters pelo pai do "comedor de cobras", esta segunda-feira.

Raj Kumar desfrutava do seu dia quando foi atacado e mordido por uma cobra que entrou na sua casa no norte do estado de Uttar Pradesh, Índia. Para se vingar, o homem mordeu a cobra até esta ficar desfeita em pedaços, contou Babu Ram, pai do homem.

A família de Kumar levou-o para o hospital e o seu estado foi dado pela imprensa indiana como crítico. A cobra foi identificada como sendo uma cobra-rato, uma espécie que, segundo os peritos, por norma não é venenosa.

O médico que tratou Raj Kumar caracterizou a situação como bizarra, dizendo que nunca tinha tratado um doente que tivesse mordido a cobra e trazido a mesma morta dentro de um saco.