Ondo State Lawmakers flee as snake fell from the roof during plenary



O plenário da Assembleia Estadual de Ondo, na Nigéria, foi interrompido esta sexta-feira pela presença de uma cobra, que acabou por ser capturada pelos funcionários do edifício.Segundo avança o jornal The Guardian, não houve registo de feridos. O ataque aconteceu na fase inicial da sessão, mas os trabalhos tiveram de ser interrompidos."Uma grande cobra saiu do teto e caiu onde estávamos sentados quando estávamos prestes a começar o plenário", disse o diretor de comunicação do Comité da Câmara.Os deputados mostraram-se muito espantados com a presença do animal na sessão, que chegou a partir a parte superior do edifício, que colapsou."Lamentamos as condições deploráveis de todo o complexo da Assembleia e pedimos ao governador executivo, que também é um financiador do Estado, meios para nos assistir", disse o porta-voz da Assembleia,