Um homem do Quebeque, Canadá, estabeleceu um novo recorde mundial para a mais longa maratona de jogo online, ao passar 44 horas, 44 minutos e 44 segundos seguidos a jogar ‘World of Warcraft’.



Bobby Gamache, que transmitiu a maratona no seu canal do Twitch, planeava inicialmente jogar apenas durante 34 horas, mas quando estava a meio soube que um rival estava igualmente a tentar bater o recorde, pelo que decidiu prolongar o esforço.