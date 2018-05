Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem toma viagra e fica com ereção durante cinco dias

Um desafio entre amigos levou-o a tomar 35 comprimidos.

18:59

Um homem decidiu revelar na plataforma Reddit o pesadelo que viveu após ter tomado Viagra. O medicamento que ajuda os homens com disfunção erétil começou a ser vendido, no último mês, sem prescrição médica em todos os supermercados do Reino Unido, segundo afirma o jornal britânico The Sun.



O individuo sofreu as consequências do uso de viagra em demasia quando decidiu tomar 35 comprimidos num desafio entre amigos. "Estava em casa do meu amigo e, por algum motivo, conversámos sobre Viagra. Um dos meus amigos trabalhava na casa de um senhor mais velho e ele tinha uma caixa e não precisava mais deles, então ele deu-os ao meu amigo", começa por contar.



Daniel Medforth afirma que estava bêbedo e não pensou nas consequências. "Os meus amigos não puderam deixar de notar na minha ereção, e eu tinha calças de treino o que não ajudou! Comecei a sentir-me muito mal e foi quando voltei para casa".



O homem admite que a companheira da altura não ficou muito feliz com a "brincadeira" e chamou de imediato uma ambulância. "Vieram buscar-me, fizeram um eletrocardiograma e me levaram para a enfermaria onde passei 36 horas", revela.



Daniel sofreu dores de cabeça muito fortes, cólicas no estômago, pressão arterial elevada e batimento cardíaco muito acelerado. "Fiquei de cama por cinco dias, qualquer coisa que lá tocava me dava uma ereção", conta.



Durante cinco dias, o homem teve o órgão genital inchado e com uma ereção permanente.