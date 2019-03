Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem transgénero remove mamilos para ser um alien

Jovem nasceu mulher e decidiu mudar de sexo. Hoje, garante não se identificar com a raça humana e diz ser de "outro mundo".

Jareth Nebula acredita que "não é deste mundo" e tem o sonho de ser um alien. Este homem de 33 anos nasceu mulher e aos 29 decidiu realizar uma operação que lhe permitisse mudar de sexo, uma vez que não se identificava com o género feminino.



No entanto, hoje em dia o norte-americano acredita que na realidade não se encaixa em nenhum género humano e acredita firmemente ser um alienígena. Jareth tem levado a cabo várias transformações no seu corpo, uma das quais remover os dois mamilos.



O jovem, que vive sozinho, quer que as pessoas o aceitem como ele é. "Depois de mudar de de sexo percebi que não me encontrei a mim mesmo. Não me sinto homem nem mulher, nem sequer humano. Eu não penso como as pessoas. Não consigo explicar, mas sei que não pertenço ao planeta Terra", disse em declarações ao jornal The Mirror.



Tudo começou quando, aos 26 anos, Jareth foi diagnosticado com o síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição rara que afeta os tecidos e aumenta de forma drástica a elasticidade da pele, o que causa várias dores. Foi desde aí que o jovem sentiu não pertencer à raça humana.



Para além de ter removido os mamilos, Jareth rapa as sobrancelhas e tem vários piercings no rosto, de modo a obter uma aparência fora do comum. Apesar de estar feliz com a sua condição, Jareth afirma que se sente bastante imcompreendido pela família, que não apoiam a sua decisão de querer ser um alienígena.