Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapaz gasta 11 mil euros em cirurgias para ficar parecido com a Barbie

Patrick Mast, estudante, confessa ter colocado 'botox' pela primeira vez aos 18 anos.

10:25

Um jovem de 24 anos, viciado em cirurgias, admitiu gastar cerca de 11 mil euros em botox e enchimentos para ficar parecido com uma "Barbie da vida real", em Frankfurt, na Alemanha.



Segundo avança o jornal britânico Metro, Patrick Mast, estudante, disse que não se identifica com nenhum dos géneros, feminino ou masculino, e que começou a colocar botox pela primeira vez aos 18 anos.



"Até agora coloquei nos lábios, queixo, bochechas e por baixo dos meus olhos, mas estou sempre a olhar ao espelho para perceber qual é o próximo passo e qual a próxima cirurgia", confessou Patrick Mast, de acordo com a mesma fonte.



"Diria que sou viciado em ter dor. Tenho uma ideia na minha cabeça do que eu quero ser e parecer. Tenho vindo a ficar mais parecido com a Barbie", adiantou o jovem, que está agora solteiro depois de um relacionamento recente.



O jovem confessa ainda que ficou viciado em injeções de Botox. "Trabalho muito para economizar o meu dinheiro para aplicar nas minhas cirurgias. Sempre que recebo dinheiro para o Natal ou aniversários tento poupar e gerir", explicou.