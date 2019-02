Barbie lança bonecas em cadeira de rodas e com próteses

Na procura em promover uma campanha cada vez mais completa, a marca deixa escapar uma mensagem não tão inclusiva.

15:18

No ano em que a Barbie celebra 60 anos de existência, a marca Mattel lançou um modelo da boneca mais popular de sempre em cadeira de rodas e com próteses. A Barbie, que já tinha lançado modelos com diferentes cores de pele e tipos de corpos, decidiu agora tornar-se ainda mais inclusiva.

Kim Culmone, vice-presidente da Mattel do design da Barbie, revelou em declarações à revista Teen Vogue as novas apostas da marca, onde a principal preocupação é satisfazer o consumidor. "Vamos apresentar uma boneca numa cadeira de rodas e uma boneca representando deficiências físicas, com um membro protético. (Haverá) tamanhos de corpo adicionais - uma Barbie com um busto menor e uma cintura menos definida. Uma boneca numa cadeira de rodas era um dos itens mais solicitados através de nossa linha de consumo. É importante para nós ouvirmos os consumidores", afirma Kim Culmone.

Na conta oficial do Instagram, a marca publicou uma fotografia onde surge a nova campanha: "Barbie Fashionistas". O objetivo é que as crianças se divirtam com aquilo que observam ao seu redor. "Ao longo dos anos, a linha Barbie Fashionistas evoluiu para ser mais reflexiva do mundo que as meninas veem ao seu redor. Estamos entusiasmados em expandir as nossas ofertas com a mais diversificada e inclusiva boneca do mundo", revela a publicação.

No entanto, na procura de uma linha cada vez mais inclusiva a famosa marca de bonecas Barbie dirige-se apenas às "meninas" como as únicas a usufruir do brinquedo.



Recorde-se que no ano de 1997 a Mattel lançou pela primeira vez um modelo Barbie numa cadeira de rodas. A boneca - "Share a Smile Beck" - era uma amiga de Barbie com mobilidade reduzida e foi um sucesso de vendas, apesar de não caber dentro da 'casa' da Barbie.