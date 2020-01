Hulk, o cachorrinho que nasceu com o pelo verde lima

Suzanne Cianciulli.

Hulk nasceu de uma ninhada de oito cachorros, na Carolina do Norte, mas a cor da sua pelagem distingue-o dos restantes irmãos. O bebé nasceu com o pelo verde lima e surpreendeu Shana Staney, proprietária da pastora alemã, mãe dos cachorros."Tive de me certificar que o cãozinho não tinha nascido com nenhuma doença e procurei logo um veterinário. A técnica explicou que este fenómeno pode acontecer devido à presença de mecónio, uma substância verde-escura presente no intestino do feto, no útero da mãe", disseApesar da sua cor intensa, prevê-se que a tonalidade verde vá desaparecer após alguma semanas, uma vez que a mãe o vai lamber e dar-lhe banho.A dona dos animais revelou à ABC que a escolha do nome foi dificil, uma vez que as possibilidades eram várias. "Escolhemos Hulk, por ele ser verde e corajoso. Mas também pensámos em Gremlin e Pistáchio. Às vezes chamamos-lhe 'Mr. Green'", afirma.Shana procura agora famílias para adotarem os animais, entre os quais Hulk. "Ele é um animal muito especial. Um amuleto da sorte", concluiu.