Idoso de 88 anos sem carta apanhado a 181 km/h

Homem "caçado" durante um controlo de velocidade na auto-estrada C-32, perto de Barcelona.

15.05.18

Um homem de 88 anos foi apanhado a circular a 181 km/h e sem carta na Catalunha. O anúncio foi feito pelos Mossos d’Esquadra, que informam que "caçaram" este idoso durante um controlo de velocidade na auto-estrada C-32, perto da localidade de Cubelles, a cerca de 50 quilómetros de distância de Barcelona, segundo pode ler-se no Aquela Máquina.

Depois de perceberem a idade deste condutor, as autoridades locais ainda apuraram que se tratava de alguém com dificuldades motoras e com a visão já muito reduzida, sendo que circulava sem carta porque esta já não era a primeira vez que tinha sido apanhado em excesso de velocidade nem a primeira vez que tinha perdido a totalidade dos pontos da carta de condução.

Em Espanha, circular a esta velocidade numa área limitada a 120 km/h é uma infracção do tipo grave e punida com uma multa de 500 euros e com a perda de seis pontos na carta. Escusado será dizer que este condutor nunca mais vai recuperar o seu título de condução, mas também já se percebeu que isso não tem sido impedimento para que ele continue a acelerar pelas estradas espanholas.

Este caso é insólito mas não é situação isolada. É que apesar de ser bastante mais comum condutores desta idade serem "apanhados" em contramão, já aqui lhe demos conta de uma condutora de 79 anos que foi "caçada" a 238 km/h num Porsche Boxster GTS!

Esta idosa belga ainda tentou justificar o sucedido perante um juiz dizendo que "não conseguia dormir naquela noite" e que foi "dar uma volta para limpar a cabeça". Mas não se livrou de uma multa de 4 mil euros e de três meses sem carta!