Annie Knight, a influencer australiana que confessou ter sexo com 300 pessoas por ano , propôs-se a um novo desafio e diz agora que está à procura do "amor".A criadora de conteúdo, de 26 anos, conhecida também por ser a mulher mais sexualmente ativa do mundo, conta que tomou a decisão depois de ter sido despedida do emprego.A influencer descreve-se como muito exigente e publica no TikTok análises dos seus encontros.