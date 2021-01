Irmã de Britney Spears acusa carros eléctricos de serem "assassinos de gatos"

Os automóveis elétricos já foram acusados de quase tudo, mas Jamie Lynn Spears, irmã da conhecida cantora Britney Spears, acaba de descobrir algo que ainda ninguém tinha percebido e acusa-os de serem uns "assassinos silenciosos de gatos".

A atriz, de 29 anos, que ficou conhecida pela participação na série Zoey 101, garante que a ausência de ruído do seu carro elétrico já fez com que matasse vários gatos, uma vez que eles não ouvem o veículo e não se desviam.

As críticas da atriz têm como alvo todos os elétricos, mas em particular os da Tesla, já que é um desses automóveis que conduz todos os dias. Ainda assim, Jamie Lynn garante que apesar de já ter atropelado vários gatos, a culpa não é sua, que por mero acaso ia ao volante, mas sim do construtor liderado por Elon Musk, que faz automóveis demasiado silenciosos.

De acordo com a imprensa local, Jamie Lynn terá mesmo chamado Elon Musk para a "conversa", ao escrever: "Elon Musk, vamos lá resolver isto, porque me deves um par de gatos". Mas mais tarde, confessou: "Sim, eu estou consciente que há erros envolvidos por parte do condutor, mas vamos lá colaborar para salvar umas vidas de gatos".

Ao admitir ter atropelado gatos, a irmã mais nova da cantora de 39 anos foi alvo da fúria dos internautas nas redes sociais. Porém, e depois de várias críticas, Jamie Lynn lá admitiu que, afinal, não matou gato nenhum, levando a que ninguém acreditasse na sua história.

Certo, é que mesmo depois de dizer que os Tesla são "assassinos silenciosos de gatos", Jamie Lynn Spears continua ser resposta por parte de Elon Musk, que optou por manter-se fora desta "guerra" nas redes sociais.