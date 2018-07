Jovem alcoolizado confundiu carro da polícia com a Uber

Taxa de alcoolemia do estudante americano era duas vezes superior ao limite legal num condutor.

Um estudante universitário que seguia na rua sob efeito de álcool acabou por confundir um carro patrulha com uma viatura da Uber, no passado sábado, no estado de Iowa, nos Estados Unidos.

Durante a madrugada, Brady Reiff, de 22 anos, dirigiu-se já bêbado ao carro estacionado, onde estavam dois agentes, e tentou abrir a porta do pendura. Ao aperceber-se da presença de alguém, decidiu abrir a porta de trás do carro patrulha. Depois de ser abordado pelos agentes, Brady Reiff respondeu - "Podem levar-me a casa?"-, julgando que se tratava de um carro de serviço de transporte privado.

Depois de feito o teste do balão, as autoridades detetaram um nível de alcoolemia duas vezes superior ao limite legal, se o estudante estivesse a guiar, segundo avança o The Gazette.

O jovem foi detido no local e libertado depois de ter passado algumas horas na esquadra. No entanto, o treinador da equipa de futebol americano onde o jovem é jogador irá penaliza-lo com uma suspensão no jogo inaugural da época.